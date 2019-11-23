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منوعات

الملحن الكندى نيل يونج يهجر فيسبوك للأبد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:38 ص
الملحن نيل يونج
الملحن نيل يونج
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أ ش أ
حذف الملحن وكاتب الأغاني الكندي نيل يونج صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بسبب إصرار القائمين عليه على نشر أخبار ومعلومات كاذبة عنه وعن نشاطه الفنى.

وكتب يونج على موقعه على الإنترنت: "لا أشعر أن موقعًا اجتماعيًا يجب أن يقدم التزامات واضحة تجاه أحد جوانب السياسة أو الجانب الآخر"، مضيفا: "إنه يربك القراء فيما يتعلق بالصدق في التغطية والرسالة".

و"نيل بيرسيفال يونج"، موسيقى وملحن كندى شهير، ويعتبر واحدا من أكثر الموسيقيين تأثيرا فى جيله.
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