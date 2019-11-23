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سيارات

أستون مارتن DBX تتألق لأول مرة في معرض الرياض للسيارات.. صور

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
دشنت استون مارتن موديل DBX 2021 ليمثل توجها جديدا للصانعة البريطانية العريقة مع دخولها لمجال الـ SUV للمرة الأولى في تاريخها الممتد لـ 106 أعوام على أراضي المملكة العربية السعودية في معرض الرياض للسيارات 2019.

وتعتمد DBX الجديدة على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 550 حصانا وعزم دوران 700 نيوتن. متر، متصل بجير أوتوماتيكي بتسع سرعات ونظام دفع رباعي متطور، وتزن السيارة 2.245 كيلوجرام مع تسارعها إلى 100 كم\س في 4.5 ثانية بسرعة قصوى 290 كم\س.

وتتمتع السيارة داخليا بمقاعد جلدية فاخرة وزخرفات خشبية وسقف زجاجي بانورامي مع إمكانية تخصيص الداخلية حسب ذوق كل عميل، ونستمر مع المواصفات الداخلية مثل شاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش مع كاميرا 360 درجة.

كما هو متوقع، سيارة كهذه من استون مارتن لن تكون رخيصة بأي شكل، حيث يبدأ سعرها من 950 ألف ريال في السعودية مع بدء توصيل الطلبيات في النصف الثاني من 2020.
أستون مارتن DBX تتألق لأول مرة في معرض الرياض للسيارات.. صور
أستون مارتن DBX تتألق لأول مرة في معرض الرياض للسيارات.. صور
أستون مارتن DBX تتألق لأول مرة في معرض الرياض للسيارات.. صور
أستون مارتن DBX تتألق لأول مرة في معرض الرياض للسيارات.. صور
أستون مارتن DBX تتألق لأول مرة في معرض الرياض للسيارات.. صور
أستون مارتن DBX تتألق لأول مرة في معرض الرياض للسيارات.. صور
أستون مارتن DBX تتألق لأول مرة في معرض الرياض للسيارات.. صور
أستون مارتن DBX تتألق لأول مرة في معرض الرياض للسيارات.. صور
أستون مارتن DBX تتألق لأول مرة في معرض الرياض للسيارات.. صور
أستون مارتن DBX تتألق لأول مرة في معرض الرياض للسيارات.. صور
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