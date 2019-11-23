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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 23 -11-2019

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، السبت 23 -11-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 664 جنيهًا، حسب موقع "جولد برايس توداي".

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 664 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 759 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 569 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 442 جنيهًا، ، وسجل السعر العالمى للذهب 23494 جنيهًا للأوقية.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5288 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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