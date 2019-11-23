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حوادث

إصابة 5 أشخاص بينهم طفلة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
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محمد عبد الحليم
أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، اليوم السبت فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بحرى نفق أبو صالح فى إتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الحادث حيث تبين أن المصابين وهم " فرغلى عبد المتجلى فرغلى" 65 سنة، مصابا باشتباه كسر الزراع الأيسر.،"فيروز خالد عباس" 22 سنة، مصابة بكدمات بالظهر.

كم أصيب "إسلام محمد كيلانى" ٢٦ سنة، عامل،بسحجات وكدمات وطفلته "سما" سنة واحدة مصابة بكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، " أحمد محمود أحمد" ٤٢ سنة، محاسب ومقيم بحدائق القبة القاهرة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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