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أخبار العالم

مسؤول صيني من القاهرة: لا يجب استخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شئون الدول

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:51 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت وكالة شينخوا الصينية، اليوم السبت، أن وفدا من المؤسسة الصينية لتنمية حقوق الإنسان زار مصر في الفترة من الخميس إلى السبت، ناقش خلال الزيارة زيادة التبادلات والتعاون في مجال تعزيز حقوق الإنسان بين البلدين.

وترأس الوفد الصيني هوانغ منغفو، رئيس المؤسسة، الذي عقد اجتماعًا مع محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وخلال الاجتماع ، أوضح هوانغ ، وهو أيضا نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني السابق، الإنجازات والتقدم الذي حققته الصين في تطوير حقوق الإنسان في العقود السبعة الماضية منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال هوانغ، إن الصين تتبع مفهوم حقوق الإنسان المتمحور حول الناس، وتجمع بين المبدأ العالمي لحقوق الإنسان وواقعها، وتعتبر الحق في البقاء والتنمية حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
وأشار هوانغ إلى أن الصين أنشأت أكبر نظام تعليمي واجتماعي في العالم وأنقذت أكثر من 700 مليون شخص من براثن الفقر، وقال إن الصين طورت مقاربة لتطوير حقوق الإنسان تتناسب مع ظروفها الوطنية وتضمن إعمال حقوق شعبها.

وقال هوانغ إنه يتعين على الدول أن تحترم بعضها البعض بشأن التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان بالنظر إلى ظروفها الوطنية المختلفة أو نظمها الاجتماعية أو تقاليدها الثقافية، مؤكدا على أن الصين تعارض استخدام حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو خلق حالة من الذعر الاجتماعي أو تقويض الاجتماعية. الأمان.
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