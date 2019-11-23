الله على شبابك يا مصر.. رشا مجدي تشيد بتتويج المنتخب الأولمبي بكأس أمم إفريقيا.. فيديو

قالت رشا مجدي، إن الأمس كان يوما حافلا بالمفاجآت والأخبار المفرحة، وكان الختام بتتويج المنتخب الأوليمبي ببطولة كأس إفريقيا تحت 23 سنة، مشيرة إلى بدء مؤتمر الاستثمار في إفريقيا لعام 2019 في العاصمة الإدارية الجديدة.



وتابعت "مجدي" خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الفوز كان عن جدارة واستحقاق، وأن من أول انطلاق البطولة كان أداء المنتخب رجوليا ومشرفا.



وأشارت إلى أن تقديرًا لهذا الأداء كانت المباريات لا تخلو من حضور عدد كبير من الجماهير، وأيضًا بالأمس امتلأت المدرجات بالجماهير، وأن هذا الحضور هو حدث في حد ذاته.



وذكرت رشا مجدي، أن مثل هذه اللقطات هي التي تخلد ذكرى هذا الفوز، وأن الجمهور استطاع رسم لوحة جميلة مع هذا الانتصار، وتأهيل المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو.