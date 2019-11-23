وكيل نقل النواب: المنتخب الأوليمبي قدم ملحمة كروية في الإصرار وتحقيق النصر

هنأ النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل نقل النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، المنتخب الأوليمبي بالتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية.



وقال زين الدين فى بيان صحفى له: "إن أبطال مصر قدموا ملحمة كروية في الإصرار والعزيمة وتحقيق النصر وإسعاد ملايين المصريين، وقبل ذلك الهمة والروح العالية لهذا الفريق الشاب الطموح، وأننا ننتظر منه المزيد من الإنجازات".



وأضاف النائب أن هذا المنتخب من خلال المنظومة الرائعة التى وضعها الكابتن شوقي غريب، والمتابعة المتميزة من الدكتور أشرف صبحي جاءت بنتائج مبهرة.



وتابع أننا منذ اللحظة الأولى، لم نشك لحظة فى هذا المنتخب، فقد وضح مدى إصراره وعزيمته وهو ما جناه من حب وفرحة وبطولة كبيرة لأول مرة فى تاريخه.



وكان منتخب مصر الأوليمبي قد توج ببطولة كأس أمم إفريقيا (تحت سن 23 عاما) بعد أن فاز على منتخب كوت ديفوار 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستاد القاهرة الدولي" مساء أمس الجمعة.

