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أخبار العالم

تحديا لقرار بومبيو.. 107 نواب أمريكيين يرفضون شرعنة المستوطنات الإسرائيلية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:43 ص
107 نائب أمريكي يتحدوا
107 نائب أمريكي يتحدوا بومبيو ويرفضوا قرار شرعنة المستوطنات
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سمر صالح
وقع 107 أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي عريضة طالبوا خلالها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قرار شرعنة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وأعلن المشرعون الموقعون عليها رفضهم الشديد لقرار وزارة الخارجية، الذي تراجع عما كانت تعمل به الولايات المتحدة منذ عام 1978 باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير متماشية مع القانون الدولي.

وأشارت العريضة إلى أن هذا القرار بالإضافة إلى ما سبقه من قرارات لإدارة ترامب، مس بمصداقية الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وألحق أضرارا بالغة بعملية السلام، وعرض أمن أمريكا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر.

وبينت العريضة أن إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، مما يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي.

ووفقًا للعريضة، فإن القرار يرسل رسالة مفادها أن "احترام الإدارة الأمريكية لحقوق الإنسان والقانون الدولي لم يعد موجودا، ولذا لا يمكننا أن نتوقع في القرن الحادي والعشرين سوى أنه سيكون الأكثر فوضوية ووحشية للأمريكيين وحلفائنا، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي".
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