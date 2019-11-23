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منوعات

بعد الفضيحة الأخيرة.. الأمير أندرو يغادر القصر الملكي| تفاصيل مثيرة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:46 ص
الأمير أندرو
الأمير أندرو
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أماني إبراهيم
يستعد الأمير أندرو لمغادرة مكتبه الخاص في قصر باكنجهام، للاهتمام بأعماله الخاصة بعد ارتباط اسمه بالعائلة المالكة الذي كسر قواعدها خلال آخر مقابلة إعلامية له.

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فقد أكد القصر الملكي اعتزام الأمير أندرو مغادرة القصر الملكي، وذلك بعد تراجعه عن أداء الواجبات العامة كأمير، بعدما أعلن عدد كبير من المنظمات اعتزامها قطع علاقتها معه بسبب صلته بالملياردير الأمريكي جيفري إيبستون، مغتصب الأطفال.

وقال متحدث باسم القصر إن الدوق سيواصل العمل، ويحاول التقدم إلى الأمام وأداء واجباته العامة ولكن خارج قصر باكنجهام.

وجاء خبر انتقاله من القصر بعد استقالة المساعدة الخاصة به وتدعى أماندا ثيرسك، والتي أعدت له المقابلة الكارثية الأخيرة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، ورفض قصر باكنجهام تأكيد التفاصيل المتعلقة برحيلها، وقال متحدث: "لن نعلق على تأثير أي فرد من أفراد فريقه على ما حدث".

وتأتي مغادرة الأمير أندرو من القصر بعدما أعلنت إحدى الشركات الكبرى عن سحبها لدعم الأمير باعتباره كان راعيا رئيسيا لها، وواجه الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، رد فعل عنيفا بعد تصريحاته الأخيرة ودفاعه عن صديقه الملياردير جيفري إيستين، المتهم باغتصاب قاصرات.
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