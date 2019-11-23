بعد تتويج المنتخب الأولمبي بكأس أفريقيا.. لميس سلامة: صورة مشرقة

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الصورة التي صدرها الجمهور المصري، أمس في حضور ختام كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، صورة مشرقة ومبهجة وتنم عن الوعي والثقافة والتحضر.



وتابعت لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن كان من أهم هذه الرسائل في مدى تحضر الجمهور هو ارتداء الجماهير "بطاقة التشجيع"، وايضًا التزامهم بالنظام في المدرجات ورفع الأعلام وارتداء تيشرتات المنتخب.



وأشارت لميس سلامة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه التهنئة لمنتخب مصر الأوليمبي مباشرة بعد تتويجهم بالكأس، وكان هذا من خلال كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به سواء"فيسبوك" أو"تويتر"



وذكرت لميس سلامة، أن جاءت تغريدة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الافريقية و التاهل لاولمبياد طوكيو..إنجاز جديد يسطره شباب مصر بالعزيمة والاصرار والارادة..انجازا يضاف للانجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي».



وكان منتخب مصر الأوليمبي قد توج ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت سن 23 عاما بعد أن فاز على منتخب كوت ديفوار 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستاد القاهرة الدولي" مساء أمس الجمعة.