باتت ضئيلة جدا.. صحيفة أمريكية تكشف مدى نجاح صفقة القرن

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم السبت مفاجأة عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامية بـ صفقة القرن.



وقالت الصحيفة إن فرص نجاح صفقة القرن باتت ضئيلة جدا، بسبب استمرار المأزق السياسي في إسرائيل والمعارضة الشديدة التي تبديها القيادة الفلسطينية لهذه الخطة.



وقال إيلان جولدنبرج مسئول ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما-الذي عاد مؤخرًا من زيارةٍ استمرت أسبوعًا إلى إسرائيل، حيث التقى بمسؤولين بارزين "لا أحد يصدق أن هذه الخطة ستعلن فهي لم تطرح ولو مرة واحدة".



وأفادت الصحيفة أن مسؤولي إدارة ترامب يصرون على أن الخطة التي اكتملت قبل أشهر بإشراف جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره البارز، والتى عرفت إعلاميًا بـ صفقة القرن ستعلن مستقبلًا، بالرغم من فشل التنبؤات السابقة بموعد إعلانها.



ويؤجل البيت الأبيض على مر الشهرين الماضيين، إعلان الخطة في ظل تنافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه السياسي الرئيسي بيني جانتس، الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي، على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي شهدتها إسرائيل في 17 الماضي.