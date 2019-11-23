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أخبار العالم

الرئيس الكولومبي: مستعدون للجلوس مع كافة الأطياف لإنهاء التظاهرات

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:08 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكد الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، أن حكومته سوف تجلس على طاولة الحوار مع الأطياف الاجتماعية، والسياسية، على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ يوم الخميس، وقتل فيها 3 أشخاص.

وقال دوكي في كلمة متلفزة وجهها للجماهير إن "الحكومة تؤمن بالحوار، ولقد قمنا بهذا من قبل عبر طرق مختلفة، فنحن حكومة تصغي لشعبها".

وأضاف: "اعتبارًا من الأسبوع المقبل سننخرط في مشاورات وطنية ستساهم في تعزيزنا للسياسة المجتمعية الموجودة، وتغلبنا على السلبيات، وتعزيز جهود مكافحة الفساد؛ لنحقق استقرارًا قانونيًا بالبلاد".

وتابع دوكي قائلا إن كافة الأطياف الاجتماعية والسياسية ستشارك في هذا الحوار، لافتا إلى أن من قاموا بأعمال عنف خلال المظاهرات لا يمثلون كولومبيا.

وشدد الرئيس الكولومبي في الوقت ذاته على ضرورة عدم الدستور، وعمل الدولة، مضيفًا "هناك اختلافًا كبيرًا بين التعبير عن شيء بشكل سلمي، وبين استغلال الاحتجاجات من أجل إحداث فوضى".

في السياق ذاته، أعلن رئيس بلدية العاصمة بوغوتا، إنريكي بينالوسا، حالة الطوارئ بالمدينة من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وذكر أن إعلان حالة الطوارئ يهدف للحفاظ على أمن المواطنين بعد أعمال العنف التي شهدتها المدينة، مشيرًا إلى أن هناك 4 آلاف جندي بالعاصمة يعملون لدعم قوات الشرطة بسبب المظاهرات.

ونزل مئات الآلاف إلى الشوارع في كولومبيا الخميس، في تظاهرات غير مسبوقة بضخامتها ضد الرئيس ايفان دوكي الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير بعد أقل من 18 شهرا من وصوله الى منصبه.
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