ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

450 صاروخا على تل أبيب.. حرب قادمة بين إسرائيل وغزة وهذه تفاصيلها

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:15 ص
حرب قادمة بين إسرائيل
حرب قادمة بين إسرائيل وغزة
Advertisements
سمر صالح
قال الخبير العسكري الإسرائيلي مائير ألران رئيس قسم حماية الجبهة الداخلية بمعهد الأمن القومي بجامعة تل أبيب، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم السبت، إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتوقع ضرب تل أبيب بـ450 صاروخا خلال المواجهة القادمة بين غزة وإسرائيل.

وقالت الصحيفة إن القرار الإسرائيلي بإغلاق كل الدولة خلال المواجهة الأخيرة مع غزة ليس قرارا سليما، وليس حلا للمشكلة الأمنية، لأنه بسبب منظمة صغيرة مثل الجهاد الإسلامي اضطرت إسرائيل لأن تصاب بالشلل، فماذا سنعمل في مواجهة مستقبلية في حال انضمام حماس وحزب الله.

وأضاف ألران، أن "هناك خططا لدى قيادة الجبهة الداخلية، لكنها ليست قابلة للتنفيذ على الأرض، فقد توفرت تقديرات عسكرية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي مفادها أن ذلك التنظيم بعد اغتيال قائده العسكري في غزة، سيطلق قذائف صاروخية باتجاه العمق الإسرائيلي، بما فيها منطقة غوش دان وتل أبيب".

وأكد ألران، أن "التقديرات تحققت خلال يومي المواجهة بإطلاق 450 قذيفة صاروخية، مع أن الخسائر متواضعة، بسبب عدة عوامل متزامنة، كالنجاح اللافت لمنظومة القبة الحديدية، وملاحقة الخلايا المسلحة التي كانت تطلق الصواريخ في أنحاء غزة، والإنذارات المتلاحقة لقيادة الجبهة الداخلية، سواء بصفارات الإنذار أو التعليمات الميدانية".

وأشار ألران إلى أن "إغلاق إسرائيل شمل حظر فتح المدارس التي تضم مليون تلميذ، وثمانين ألف من العاملين، ومنع خروج الموظفين غير الأساسيين للعمل، وبعد عدة ساعات تم التراجع عن هذه التعليمات الخارقة، لكن وسط إسرائيل بقي معطلا طوال اليوم، حتى بلغت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي قرابة مليار شيكل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

50 صاروخا على إسرائيل.. فيديو وصور للحظة تدمير منازل تل أبيب وإصابة 6 إسرائيليين

إسرائيل تنشر فيديو لحظة قصف أكبر شوارع تل أبيب وتدميرها

إسرائيل تقصف غزة مجددا وتسقط ضحايا.. تفاصيل

أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل.. حركة الجهاد الإسلامي تمطر تل أبيب

بعد اغتيال بهاء أبو العطا.. 150 صاروخا على إسرائيل.. إعلان الطوارئ وفتح الملاجئ والمخابئ.. بيان عاجل من جيش الاحتلال ورئيس الأركان.. ونتنياهو وليبرمان يعلقان على العملية

محلل إسرائيلي: المعركة الحالية لن تتسع لهذا السبب

ترشيحاتنا

القبض على 5 مصريين في السعودية.. ارتكبوا 42 جريمة سرقة بقيمة 7 ملايين ريال

شاهد سيارة المستقبل 2030 المصنّعة خصيصا للسعودية.. صور

كان قلبه حاسس.. الشيخ ثابت تحدث عن لقاء الله على المنبر فمات في الركعة الأولي

الحديد يخسر 2150 جنيها للطن خلال عام

الله على شبابك يا مصر.. رشا مجدي تشيد بتتويج المنتخب الأولمبي بكأس أمم إفريقيا.. فيديو

بعد تتويج المنتخب الأولمبي بكأس أفريقيا.. لميس سلامة: صورة مشرقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة المستقبل 2030 المصنّعة خصيصا للسعودية.. صور

11 حيلة للحفاظ على سيارتك جديدة مدى الحياة ولأطول فترة ممكنة

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد