بيان عاجل لوزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة أمام البرلمان بشأن فساد المحليات

أصدر المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، بيانا عاجلا لمناقشته في أقرب جلسة عامة في حضور اللواء وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة بشأن "فساد المحليات" وآثاره السلبية في عرقلة عجلة التنمية والاستثمار، وتغلغه داخل أروقة الحكم المحلى منذ سنوات طويلة، وهذا الفساد لا خلاف عليه، حيث إن كلمة "المحليات" أصبحت الآن مرتبطة بكلمة فساد، فعندما يرد ذكرها في أي اجتماع أو مناقشة أو جلسة عامة أو ملتقى لابد أن تذكر معها كلمة فساد فكلاهما وجهان لعملة واحدة.



وقال المهندس علاء والي، فى بيان صحفى له: "لا شك أن هناك جهودا مضنية يبذلها اللواء وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة في تحقيق نهضة على أرض الواقع ومحاربة الفساد والقضاء عليه، إلا أننا نجد منظومة المحليات تعرقل مسيرة التنمية والاستثمار من خلال الميول الإخوانية والخلايا النائمة التى تسعى لتعطيل عجلة الاستثمار والتنمية والتشويه على ما تحقق من مكتسبات كثيرة على أرض الوطن".



وانتقد ما يحدث داخل الوحدات المحلية بالقرى والأحياء من إجراءات لا يصدقها عقل بدءًا من التسهيل في استخراج التصاريح من خلال الأبواب الخلفية لإقامة عقارات مخالفة، والسماح بالتعديات على حرم الشوارع من إقامة أكشاك وأسواق غير مرخصة، أو انهيار المرافق وكل البنية التحتية التي تنفق عليها الدولة ملايين الجنيهات، إلى جانب تعمد تعطيل عجلة التنمية والاستثمار في المناطق الاستثمارية سواء الصناعية أو العقارية بمناطق تابعة بمحافظات عديدة.



وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة مواجهة هذا الفساد المنتشر في المحليات الذى يهدد عجلة التنمية والاستثمار في مصر في الوقت الذي تسعى الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات وفتح مجالات عديدة للمستثمرين، وهو ما يتطلب حلولا جذرية لوقف إهدار المال العام.

