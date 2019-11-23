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مرأة

طمني قلبك.. جهاز صغير يمكنه مراقبة صحة طفلك عن بعد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
جهاز للإطمئنان على
جهاز للإطمئنان على صحة الطفل من على بعد
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أ ش أ
طور الباحثون فى "معهد ورسستر للفنون التطبيقية" فى ماساتشوستس" فى الولايات المتحدة ، أداة فى حجم أداة الاسعافات الأولية لمراقبة دم الرضع والأطفال بشكل أفضل .

ويعتمد الجهاز اللاسلكي المتطور على قياس الضغط الجزئي للأكسجين (PO2) ، حيث يشير هذا إلى مقدار الأكسجين الذى يحمله الدم ، وهو مقياس أكثر دقة لصحة الجهاز التنفسي من قراءات تشبع الأكسجين التى يتم الحصول عليها بإستخدام أجهزة قياس تأكسد الدم والذى يتم من خلال الأصابع .

ويشتمل الجهاز المطور على مطاط مرن يوضع على الجلد مزود بفيلم رفيع ينبعث منه ضوء أحمر، ومن خلال المراقبة المستمرة لمستويات الضوء الأحمر ، يستطيع الجهاز مراقبة الضغط الجزئى للأكسجين ( PO2 ) للطفل في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك ، بمجرد تجهيز الجهاز بشريحة قيد التطوير حاليًا ، سيتمكن الأطباء وأولياء الأمور من توصيل الجهاز لاسلكيا بشبكة الإنترنت ، وإرسال تحذيرات إلى تطبيق على الهواتف الذكية للأطباء والآباء والأمهات في حالة بدء انخفاض مستويات الأوكسجين في الدم لدى الرضيع، كما يمكن أن يستخدم هذه التقنية أيضًا المرضى البالغون ، مثل أولئك الذين يعانون من الربو الحاد أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وقال الباحثون إن الإقامات الطويلة فى المستشفى باهظة الثمن ويمكن أن تشكل عبئًا على الأسر، حيث إن هدفنا من خلال هذا الجهاز المحمول ذي التكلفة المعقولة هو إعطاء الأطباء مزيدًا من المرونة في مراقبة مرضاهم في المستشفى وفي المنزل".
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