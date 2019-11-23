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رياضة

ميلان يصطدم بـ نابولي في مواجهة قوية بالدوري الإيطالي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
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محمد السعيد
يستضيف فريق ميلان نظيره نابولي، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام يوفنتوس بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يدخل فريق نابولي المباراة بحثا على الثلاث نقاط، لتصحيح أوضاعه، بعد نتائجه السلبية هذا الموسم، وابتعاده عن المنافسة.

ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الـ 14 بـ 13 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي يوفنتوس مع أتالانتا، إنتر ميلان مع تورينو.
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