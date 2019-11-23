رئيس الإنجيلية من لقاء التحديات بوادي النطرون: الكنيسة بدون الشباب بلا مستقبل

اختتمت اليوم السبت فعاليات مؤتمر قادة الشباب الثاني تحت عنوان "التحديات"، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور ١١٠٠ مشارك من قيادات الشباب بالكنائس الإنجيلية بمصر، بمقر بيت أجابيه بوادي النطرون.



وقال زكي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر "إن القيادة تعني النموذج، وإن الكنيسة تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الشباب"، مؤكدًا أن الكنيسة التي لا تستثمر في الشباب هي كنيسة بلا مستقبل، وأن الهدف من مثل هذه المؤتمرات هو تمكين القادة برؤى وأفكار جديدة تساعدهم في خدمتهم ودورهم في المجتمع.



وأضاف أن ما يحدث في الدول المحيطة يجب دراسته بعناية، والمنطقة التي نعيش فيها من أكثر المناطق اشتعالًا، وأن سلامة مصر واستقرارها من شأنه أن يحفظ سلامة المنطقة بأكملها، مؤكدًا "يجب أن نشكر الله من أجل سلامة بلادنا".



وتابع "أرى أن المستقبل أمام مصر يدعو للتفاؤل، وأن ما يحدث في البنية الاقتصادية والتحتية، سينتج عنه تقدم اقتصادي سيشعر به المواطنون"، لافتًا إلى "أن ما نجحت فيه الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب غير مسبوق في التاريخ"، مشددًا "أؤمن ببلادي ومتفائل بها وأحبها من قلبي وأراهن على سلامتها ومستقبلها".



وشارك في فعاليات المؤتمر كل من الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي والقس ناصر كتكوت رئيس مجمع الكنائس الرسولية، والقس عادل هارون، القائم بأعمال رئيس مجمع كنائس نهضة القداسة، والقس لطيف رمسيس، رئيس مجمع كنائس الله، والقس منير صبحي، رئيس للمجمع المعمداني، والقس عاطف فؤاد، رئيس مجمع الكنائس الخمسينية، وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، والقس بشير داوود، القائم بعمل رئيس مجمع النعمة الرسولية، والقس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والقس عزيز رزق الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والقس أليكس هيمايا راعي كنيسة Battle creek بالولايات المتحدة الأمريكية. كما شارك بالترنيم فريق الحياة الأفضل.

