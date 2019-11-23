وزيرة السياحة تلتقي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة ماستر كارد لبحث التعاون.. تفاصيل

وأشارت إلى التقارير العالمية الإيجابية التي تشيد بالطفرة التي حققها قطاع السياحة المصري؛ حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report) والذي صدر في سبتمبر الماضي.





التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مايكل فرومان Michael Froman، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة ماستر كارد، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum الذي عُقد خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٢ نوفمبر الجاري بجمهورية الصين الشعبية.وجاء هذا اللقاء لمناقشة أوجه التعاون المختلفة بين وزارة السياحة والشركة في مجال السياحة خلال الفترة المقبلة، حيث كانت الوزيرة التقت بمسئولي شركة ماستر كارد في القاهرة في أغسطس الماضي.واستهلت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء باستعراض المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، لافتة إلى أن الوزارة أصدرت تقرير المتابعة الأول لهذا البرنامج في سبتمبر الماضي، وذلك بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي في نوفمبر الماضي.وقالت وزيرة السياحة إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي في قطاع السياحة، وهو ما يتضمنه محور مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة الذي يعد أحد المحاور الرئيسية ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يرتكز على الاتجاهات الحديثة والاستعانة بالتكنولوجيا في مجال السياحة، والترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار والحلول الرقمية.وأكدت أهمية مواكبة التغيرات المتلاحقة في صناعة السياحة عالميا خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمى وتطبيقه فى قطاع السياحة.وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تقوم الآن بتحديث آليات الترويج؛ حيث أصبحت تعتمد في حملتها الترويجية لمصر بالخارج على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية، وذلك لمواكبة التغييرات المتلاحقة في قطاع السياحة عالميا، مستعرضة العناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بالخارج وهي " People 2 People"، والترويج لكل مدينة سياحية على حدة "Branding By Destination"، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير"GEM 2020".من ناحيته، أكد مايكل فرومان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة ماستر كارد، تطلع الشركة للتعاون مع الوزارة في مجال تحليل البيانات والتحول الرقمي والترويج للسياحة المصرية باستخدام المنصات والتطبيقات الإلكترونية، وذلك من خلال قيام الشركة بتوفير المعلومات والبيانات عن السائحين وعن تطلعاتهم أثناء زيارتهم لمصر مما يمكن الوزارة في وضع الخطط الترويجية المناسبة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من جميع أنحاء العالم.وأكدت وزيرة السياحة أهمية الإحصاءات والتحليلات في مجال السياحة خاصة وأنها تساهم في معرفة الاتجاهات الحديثة للسائحين، لافتة إلى أن توافر قاعدة بيانات عن اتجاهات السفر تساعد الحكومات وصناع القرار في التعرف على كيفية تفكير السائح في المقصد السياحى وتطلعاته وتوقعاته أثناء رحلته، مما يساهم بشكل إيجابي وفعال في وضع الاستراتيجيات المناسبة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لدولهم.كما جاءت مصر فى موقع الصدارة على مستوى أفريقيا في التقرير الذي نشرته Bloom Consulting "بلوم للاستشارات" المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) في سبتمبر الماضي؛ حيث احتلت مصر المركز الأول، وأشار التقرير إلى أن مصر أظهرت أداءً متميزًا في عدد من الملفات الخاصة بالسياحة، ومنها التميز في الطلب الإلكتروني على المقصد المصري، واستراتيجية الترويج، وتحسن العائدات والمتحصلات من السياحة، والتواجد والحضور على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي.وأشاد مايكل فرومان بالطفرة التي يشهدها قطاع السياحة المصري، كما أشاد بالإنجازات الملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري في النهوض بقطاع السياحة في مصر.جدير بالذكر أن شركة ماستر كارد هي شركة لديها منصة واسعة وخبرة كبيرة في تحليل البيانات؛ حيث تتوافر لديها معلومات عن بيانات السائحين واهتماماتهم خلال السفر ومعدل إنفاقهم.