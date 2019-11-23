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حوادث

أثناء عبوره المزلقان.. مصرع طفل صدمه قطار في قليوب

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:46 ص
مصرع طفل صدمه قطار
مصرع طفل صدمه قطار
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إبراهيم الهوارى
لقى طفل عمره 12 عاما مصرعه أثناء عبوره مزلقان ميت حلفا دائرة مركز قليوب فصدمه القطار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب العام وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها.

تلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية بلاغا من الأهالي بوقوع حادث على مزلقان ميت حلفا ووفاة طفل صدمه قطار.

انتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية وتبين أنه أثناء عبور الطفل ويدعى "رضا.ا.ا" 12 عاما مزلقان ميت حلفا صدمه القطار.

ولقي الطفل مصرعه في الحال وعلى الفور تم استخراج تصاريح الدفن للطفل عقب العرض على النيابة.
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