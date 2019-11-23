آرسنال يخطط لتوجيه طعنة غادرة إلى إيمري

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي آرسنال الإنجليزي، يخطط للاستغناء عن مدربه الإسباني أوناي إيمري، حال فشله في تحقيق الفوز على ساوثهامبتون.



ويستقبل آرسنال نظيره ساوثهامبتون، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



وقالت صحيفة "صن"، إنه تم تحذير أوناي إيمري الذي يعاني من ضغوطات كبيرة، من قبل مسؤولي النادي الإنجليزي، بأن النتائج ليست جيدة بما فيه الكفاية، حيث يحتل آرسنال المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج، ويبتعد عن المربع الذهبي بفارق 8 نقاط.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها، إلى أن إيمري بات المدرب الأقرب المرشح للإقالة في الدوري الإنجليزي، بعد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، والذي حل مكانه البرتغالي جوزيه مورينيو.



ويدخل آرسنال مواجهة اليوم أمام ساوثهامبتون، لإيقاف نزيف النقاط، حيث فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 4 مباريات خاضها في البريميرليج.



ويسعى آرسنال في المباراة، لتحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم، بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات فقط وتعادل في 5 مباريات، بينما تلقى 3 هزائم.



ويحتل آرسنال حاليًا، المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.