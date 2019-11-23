وزيرة السياحة تعقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لمجموعة تشاودهاري العالمية

عقدت الكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، خلال مشاركتها في منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum الذي عُقد خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجاري بالعاصمة الصينية بكين، اجتماعا مع رجل الأعمال النيبالي نيرفانا تشاودهاري الرئيس التنفيذي لمجموعة تشاودهاري العالمية "Chaudhary Group"، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين وزارة السياحة ومجموعة تشاودهاري في مجال الاستثمار السياحي في مصر خلال الفترة المقبلة.



واستهلت الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع بالإشارة إلى الزيادة التى تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن عام 2019 شهد زيادة ملحوظة في أعداد السائحين، وموضحة أن هذه الأرقام تعكسها الإيرادات التي تحققت في العام المالى 2018 /2019 والتى بلغت 12,6 مليار دولار وهي أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.



وأكدت الوزيرة على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بقطاع السياحة الذي يساهم بـ 15% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتة إلى أن الدولة أصبحت تنظر إلى قطاع السياحة من منظور اقتصادي، وموضحة أن هذا القطاع يعد من القطاعات المهمة التي تسهم في توفير النقد الأجنبي وخلق فرص عمل.



وأشارت إلى أن الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2018، هو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.



وقالت إن وزارة السياحة المصرية نجحت في تغيير النظرة إلى القطاع، فالسياحة ليست مجرد أرقام، السياحة صادرة خدمية، مشيرة الى أن قطاع السياحة من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في اقتصاديات الدول، فهو يسهم في 10% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى ويوفر 1/10 من كل فرصة عمل، و 1/5 من كل فرصة عمل جديدة يوفرها هذا القطاع المهم.



من جانبه أشار رجل الأعمال النيبالي نيرفانا تشاودهاري والرئيس التنفيذي لمجموعة تشاودهاري "Chaudhary Group" إلى أن المجموعة تولى السوق المصري أهمية كبيرة، لافتا إلى تطلع المجموعة للاستثمار في الفنادق في مصر خاصة في القاهرة، وذلك في ظل الزيادة الملحوظة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من جميع دول العالم، وقال إن المجموعة تمتلك ما يقرب من 136 شركة تعمل في مجالات مختلفة، وأن الشركة المتخصصة في مجال الضيافة تدير حوالي 82 فندقا ومنتجعا حول العالم في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.



وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة المحاور الخمسة لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، لافتة الى أنه لأول مرة يتم تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة المصري وذلك من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري كإطار للسياسات العامة، مشيرة الى أن الوزارة حرصت على إشراك جميع الأطراف ذات الصلة بالقطاع من حكومة وقطاع خاص عند صياغة هذا البرنامج لتكوين رؤية موحدة لكافة شركاء المهنة، وأضافت أن القطاع الخاص يمثل 98% من قطاع السياحة المصرى.



وأوضحت أنه عندما بدأت الوزارة فى خطوات الإصلاح وضعت نصب أعينها عنصرين غاية في الأهمية لرفع تنافسية قطاع السياحة؛ وهما: الاستثمار في العنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال التدريب الفني والمهني المؤسسي، بما يعزز مستوى الخدمة السياحية المقدمة، والعنصر الثاني هو رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية وخاصة الفندقية لتنافس مثيلاتها العالمية، وفي هذا حرصت وزارة السياحة على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية.



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، بتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية، وقد تضمنت المعايير الجديدة الى جانب تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة، لتتماشى مع مثيلاتها العالمية، إضافة معايير جديدة لأول مرة لتصنيفات الفنادق المصرية ومنها معايير لمخيمات السفارى، كما تم إضافة معايير لأنماط جديدة مثل الذهبيات والفنادق البيئية والتراثية والشقق الفندقية، موضحة أنه عند وضع المعايير الجديدة تم مراعاة البعد البيئي ومعايير الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة.