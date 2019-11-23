شعراوي لسكرتيري العموم بالمحافظات: انزلوا واعرفوا مشكلات المواطنين على الطبيعة.. ويشدد على محاسبة المقصرين.. وزيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية

وزير التنمية المحلية لسكرتيرى العموم:

انزلوا الشارع.. الناس لازم تحس بوجودكم

المحليات قلب الدولة ولازم حالها يتصلح

يشدد على ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن المحافظة وجميع مشروعاتها

تقييم الأداء فى المحافظات يتم بناءً على العمل

يشدد على متابعة أداء رؤساء المدن والأحياءوالوحدات القروية

يشدد على محاربة الفساد وبتر أى عضو فاسد

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بحوكمة نظام تأجير المحاجر وتحصيل مستحقات الدولة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بحضور قيادات الوزارة.يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية تنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة والحفاظ على حقوقها وثرواتها من الموارد الطبيعية، وكذا تطوير أداء العاملين بالمحليات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.يأتي الاجتماع أيضًا في إطار تنفيذ توصيات مقترحات أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء عرض خطة الوزارة في المرحلة المقبلة، وطلبهم التأكيد على مجموعة من الملفات، منها تنمية موارد المحافظات، خاصة في قطاع المحاجر، وضبط منظومة العمل في مجال الأسواق والمواقف والإعلانات، وإعداد قاعدة بيانات عن جميع المحاجر التابعة للمحافظات.وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الاجتماع تابع أيضا معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات، وإزالة التعديات على أملاك الدولة وطلبات التقنين للتصالح.وطالب وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع، جميع المسئولين بالمحليات بالنزول إلى أرض الواقع ومعرفة مشكلات المواطنين على الطبيعة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية وقال: "انزلوا الشارع.. الناس لازم تحس أن هناك من يستمع لمطالبهم، ولابد من تخصيص وقت للنزول للشارع ومتابعة الأمور على الطبيعة".وأضاف أن تقييم الأداء فى المحافظات يتم بناءً على العمل فى مراكز وأحياء ومدن كل محافظة.وشدد على ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل ما يخص عمل المحافظة وجميع مشروعاتها التنموية ومواردها وتحديثها بصفة دائمة.كما شدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة قيام سكرتيرى العموم بمتابعة أداء رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالوحدات المحلية ومحاسبة المقصرين.ووجه خلال اجتماعه اليوم، بسكرتيري عموم المحافظات، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى النظافة بالشوارع، وحل مشكلاتهم وشكاواهم بصورة سريعة، وعقد اجتماعات دورية معهم.كما وجه وزير التنمية المحلية بزيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية لأى تعديات وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح فى ظل الأسعار المشجعة التى قدمتها الدولة.وقال: "لابد من تحسين صورة المحليات للأفضل ومحاربة الفساد وبتر أى عضو فاسد، فالمحليات هى قلب الدولة ولو اتصلح حال المحليات سينصلح حال الجهاز الإدارى بالدولة كله".وأكد أهمية التعاون مع أعضاء مجلس النواب لمعرفة مشكلات دوائرهم والعمل على حلها، موجهًا بضرورة عمل مجموعات عمل شبابية تطوعية بالمحافظات حتى تكتمل الجهود التنموية بالمحافظة، وتفعيل المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية لخدمة المجتمع وإعدادهم للمشاركة فى المجالس المحلية بعد إقرار قانون المحليات واستغلال طاقتهم لدعم التنمية فى المحافظات.وطالب وزير التنمية المحلية بوجود رؤية للمحافظات لتنمية مواردها، خاصة في مجال المحاجر، وتنفيذ تدريب تحويلى للموظفين في المحافظات لسد الفجوة في بعض القطاعات ومراجعة أدائهم باستمرار واستبعاد الفاسد فورًا.كما أكد أهمية الحفاظ على الثروة المحجرية في المحافظات وحسن إداراتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال الاستغلال الأمثل لها، موضحًا أنه يجري حاليًا إعداد الخريطة المحجرية على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية وستوقع عليها جميع موافقات الجهات المعنية، بحيث يتقدم المستثمر مباشرة للمحافظة التي يرغب في الاستثمار فيها واختيار نوع الخام ليبدأ الترخيص والعمل فورًا دون الرجوع للجهات المعنية.وأشار اللواء محمود شعراوي إلى قيام الوزارة بتطوير العمل في قطاع المحاجر من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظة لسرعة استخراج التراخيص اللازمة وتوحيد نماذج التراخيص، وأيضًا العمل على حوكمة منظومة المحاجر وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص وإحكام السيطرة على تداول تلك المواد، إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع القيمة السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل فترة.