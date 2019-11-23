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فيديو جراف

فيديوجراف| عيد ميلاد آيتن عامر والكشف عن سنها الحقيقي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:00 م
ايتن عامر
ايتن عامر
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فيديوجراف
تحتفل الفنانة "أيتن عامر" بعيد ميلادها الـ 33، وتعد أيتن عامر من النجمات اللاتى لديهن اهتمام خاص بأناقتهن ومظهرن أثناء حضور مختلف المناسبات.

ولفتت الفنانة "أيتن عامر" الأنظار فى الآونة الأخيرة، وذلك بعد التخلص من الوزن الزائد و حصولها على قوام رشيق.

وأصبحت "أيتن عامر" تعتمد على الإطلالات والتصميمات العصرية والتى تبرز جمالها وأناقتها.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو جراف التالى..
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