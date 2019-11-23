ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مساعد رئيس الوفد تهنئ غادة والي لاختيارها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:40 ص
الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
معتز الخصوصى
تقدمت ولاء الصبان، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الموارد والاستثمار ورئيس لجنة الإسكان، بالتهنئة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارها من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأعربت "الصبان" فى بيان صحفى لها عن سعادتها الغامرة باختيار الدكتورة غادة والي لهذا المنصب الاممى الرفيع والمرموق، مؤكدة أنها تستحقه باعتبارها نموذج نسائي مشرف تستحق أرفع المناصب بعد نجاحها الكبير وغير المسبوق فى موقعها الوزارى والذى أكدت من خلاله للعالم كله أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان على حق عندما منح عظيمات مصر الثقة فى تولى المواقع القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة.

وقالت إن هذا المنصب الذى جاء إلى الدكتورة غادة والى لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة جهود وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادة وزيرة سياسية من طراز فريد وناجحة وتتمتع بخبرات وكفاءات كبيرة تؤهلها لتولي هذا المنصب المهم، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، وبما يحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة، قرار السكرتير العام، أنطونيو جوتيريش، باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تهنئ غادة والي على المنصب الجديد بالأمم المتحدة

بعد تنصيبها بالأمم المتحدة.. بنت مصر غادة والي تتلقى التهاني.. الخارجية والهجرة والبنك الدولي أبرزهم

بعد تعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.. رواد السوشيال ميديا يهنئون غادة والي .. شاهد

القومى للمرأة يهنئ الوزيرة غادة والى لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

بعد اختيارها وكيلا لسكرتير الأمم المتحدة.. وزيرة الثقافة: غادة والي فخر لكل امرأة مصرية

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتورة غادة والي على منصبها الأممي الجديد

ترشيحاتنا

أسعار سيارات شيري من الوكيل بتحديث اليوم

آرسنال يخطط لتوجيه طعنة غادرة إلى إيمري

شاهد.. راشد الماجد يبيع عود السندباد في مزاد علني بـ 160 ألف دولار

حكر السكاكيني .. حدوتة مصرية من العشوائية إلى جنة الشرابية

كلوب: سأتواجد في مونديال الأندية بقطر.. ولن أحضر مباراة أستون فيلا فى الكأس

صديق مقرب لــ نجم فرقة Queen يكشف أمنيته الأخيرة قبل الوفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه تريل بليزر 2021 تنطلق في معرض لوس أنجلوس للسيارات.. صور

شاهد سيارة المستقبل 2030 المصنّعة خصيصا للسعودية.. صور

11 حيلة للحفاظ على سيارتك جديدة مدى الحياة ولأطول فترة ممكنة