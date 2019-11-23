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اقتصاد

الاستثمار: مصر حفزت القطاع الخاص ويسرت إجراءات العمل

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
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علياء فوزي
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: إن مصر اتبعت الممارسات الدولية لتمكين القطاع الخاص من خلال خلق بيئة أعمال محفزة تضمن له استثماراته وتمكنهم من تحويل عوائد الشركات للخارج.

جاء ذلك ردا على سؤال مديرة الجلسة الافتتاحية لفعاليات اليوم الثانى لمؤتمر منتدى أفريقيا 2019 بمشاركة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كيف استطاعت مصر تمكين القطاع الخاص وإنهاء مخاوف المستثمرين من المخاطر المتوقعة.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة قامت بتدشين خريطة استثمارية إلكترونية للمستثمرين ضمن إجراءات تسهيل إجراءات الأعمال.

وأضافت سحر نصر خلال جلسة "أفريقيا تجارب تنموية ناجحة" أن مصر أيضا أنهت جميع المشاكل التى كان يعانى منها المستثمرون، والتى كان من بينها عدم توافر البنية التحتية بجانب وضع أطر تشريعية محفزة على رأسها قانون الاستثمار.
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