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برلمان

وكيل رياضة البرلمان يهنئ المنتخب الأولمبى بكأس الأمم والصعود لأوليمباد طوكيو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:07 م
المنتخب الأوليمبى
المنتخب الأوليمبى يفوز ببطولة أفريقيا
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فريدة محمد
تقدم الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة ، بمجلس النواب ، بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة فوز منتخب مصر الأولمبي بكأس الأمم الأفريقية والصعود لأولمبياد طوكيو.

وقال " حسين " فى بيان له ، أصدره منذ قليل، إن هؤلاء الشباب يستحقون هذا الفوز لأنهم كانوا طوال البطولة يعملون بروح الجندى المصرى المحارب وعزيمة الرجال وإستطاع أبناء مصر أن يرسموا الفرحة اليوم فى كل مكان ببلدنا الغاليه وأثبتوا من جديد أن الإرادة المصريه لا يستطيع أحد أن يتفوق عليها.

وقال الدكتور محمود حسين: إن هؤلاء النجوم سيكونون هم نجوم المنتخب الوطنى الأول لمصر وسيكون لهم شأن كبير فى البطولات الرياضية الإقليمية والأفريقية والعالمية.

وكان منتخب مصر الأولمبي، قد توج ببطولة كأس أمم إفريقيا (تحت سن 23 عاما) بعد أن فاز على منتخب كوت ديفوار 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستاد القاهرة الدولي" مساء أمس الجمعة.
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