150 صورة لـ كشف سقارة الأثرى بحضور أبوالعينين.. ووزير الآثار: انتظروا الجديد في ديسمبر

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المؤتمر حضره أكثر من ٤٠ سفيرا لدول عربية وأجنبية في مصر و عائلاتهم و لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب بالإضافة الى عدد ضخم من الصحف ووكالات الأنباء والتلفزيونات المحلية و العالمية.





وأوضح وزير الآثار، أنه ليس بصدد الاعلان عن كشف أثري جديد وإنما الاعلان عن متحف كامل؛ كما أن له الشرف للوقف ثلاث مرات في هذا المكان للإعلان عن كشف أثري جديد، والذي يضم 200 تمثالًا مختلفة الأحجام.



وقال وزير الآثار، تم الكشف عن عدد من المومياوات الكبيرة نتوقف عند ٥ منهم يرجح انها تخص شبل، يرجع للقرن السابع قبل الميلاد عصر النهضه الاسرة ٢٦. وبالقرب من هذه المنطقة اكتشف عالم الآثار "الان زيفي " هيكل عظمي لأسد.



واشار إلى أن هذا الكشف ليس الأخير هذا العام، وإنما هناك كشف آخر سيتم الاعلان عنه في شهر ديسمبر القادم، كما سيتم الانتهاء من ٣ مشاريع مهمة تشمل قصر البارون والمعبد اليهودي ومتحف الغردقة.



وأوضح د. مصطفي وزيري ان اهم ما يميز كشف اليوم هو العثور علي خمسة مومياوات لقطط ضخمة و التي رجحت الدراسات الأولية ان تكون لأشبال اسود صغيرة حيث ان نتائج الأشعة السينية و الدراسات العلمية المبدئية التي اجريت علي اثنين منهما علي يد الدكتورة سليمة اكرام و الدكتور ريتشارد ريج المتخصصين في مومياوات الحيوانات، أثبتت بنسبة 95 ٪ أنهما مومياتين لأشبال اسود صغيرة تبلغ من العمر حوالي ثمانية اشهر، وذلك طبقا لأشكال و أطوال و احجام العظام الخاصة بهما.



مؤكدا علي أن مزيدًا من الدراسات سيتم تنفيذها خلال الأسابيع القادمة للتأكد بنسبة 100٪ من النتائج المبدئية كما ستمتد الدراسات لتشمل باقي المومياوات للتأكد من جنسها و ما إذا كانت تخص قطط ضخمة أو قطط برية أو أشبال أسود صغيرة.



و اكد د. وزيري انه إذا اثبتت الدراسات ان هذه المومياوات تخص أشبال اسود صغيرة ستكون هذه هي المرة الأولي التي يتم العثور فيها علي مومياوات لأشبال اسود حيث تم من قبل اكتشاف هياكل عظمية فقط لاسود.

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت في مؤتمر صحفي عالمي عن كشف اثري جديد بمنطقة سقارة الأثرية و التي قامت به بعثة أثرية مصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اثناء أعمالها بجبانة الحيوانات بجوار المكان الذي تم الكشف به من قبل خلال العام الماضي عن مقابر لكبار رجال الدولة بالإضافة الي جبانة للقطط و الحيوانات و الطيور المقدسة و ذلك الكشف الكبير لمقبرة " واح تي" الجميلة التي اشاد به العالم اجمع.