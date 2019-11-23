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اقتصاد

الصندوق الكويتي للتنمية: 300 مليون دولار لتنمية المشروعات بسيناء في 2020

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
كشف عبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عن أن الصندوق يعتزم زيادة محفظته الاستثمارية في مصر بمقدار 300 مليون دولار العام المقبل 2020 توجه لمشروعات تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء.

وقال البدر ـ في تصريحات بوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار من أجل إفريقيا بالعاصمة الإدارية اليوم ـ إن الـ" 300 " مليون دولار ستوجه لمشروعات توفير المياه والصرف الصحي والطرق وذلك استكمالا للمشروعات التي يقوم بها الصندوق في شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الأخيرة من أجل تنميتها.

وأضاف أن محفظة الصندوق التنموية في مصر تتجاوز ملياري دولار، وجهت لمشروعات تنموية في مختلف أنحاء مصر، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على منطقة شبه جزيرة سيناء من أجل خلق بيئة مواتية للحياة والمشروعات فيها.

وأوضح أن الصندوق يعمل في مصر منذ أكثر من ٥٥ عاما في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية بين دولتي مصر والكويت وهناك سعى دائم لتوطيد هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وحول الاستثمار في إفريقيا..أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية أن هناك فرصا كبيرة في قارة إفريقيا تختلف من دولة إلى أخرى..مشيرا إلى أن الصندوق يدرس المناسب منها.
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