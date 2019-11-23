ضبط عاطل سرق مشغولات ذهبية من شقة صديقه بسفاجا

تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط عاطل، سرق مشغولات ذهبية من شقة سكنية بمدينة سفاجا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات



كان تبلغ للرائد مصطفى عكاشة، رئيس مباحث سفاجا، من المدعو "محمد.م"، يفيد اكتشاف سرقة مشغولات ذهبية من شقته السكنية، وأكد أن المشغولات عبارة عن "غويشتين ذهبيتين، و5 خواتم أطفال ذهبية، و2 دلاية ذهب، وهاتف محمول، و2 ساعة يد رجالى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10125 /2019 جنح قسم سفاجا.



وعقب العرض على المقدم أحمد أنور مفتش مباحث قسم شرطة سفاجا وإخطار العميد محمد دردير، مدير مباحث المديرية، وبإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "حربى.م" عاطل مقيم سفاجا.



وبالكشف على المتهم تبين أن سبق اتهامه فى 3 قضايا متنوعة "سرقة متنوعة، وسلاح أبيض"، آخرهم القضية رقم 1240/2016 إداري سفاجا سرقة متنوعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته المسروقات، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة عن طريق استخدام مفتاح مصطنع، حيث إنه تربطه علاقة صداقة بالمبلغ وكان يستعير سيارته لقضاء بعض متطلباته الشخصية وبها مفاتيح الشقة وقام باستخراج نسخة على مفتاح الشقة وأستغل علمه بعدم تواجد أحد بالشقة وارتكب الواقعة.