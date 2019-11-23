هل يمكن أن يقود مورينيو توتنهام للمنافسة بجدية في البريميرليج؟

بات البرتغالي جوزيه مورينيو، أحدث مدرب لتوتنهام هوتسبير، بعدما سبق له أن حقق نجاحًا كبيرًا، مع ريال مدريد، وتشيلسي، إضافة إلى مانشستر يونايتد.



وحل جوزيه مورينيو، مكان ماوريسيو بوتشيتينو الذي أقيل من تدريب السبيرز، الثلاثاء الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق معه في الفترة الأخيرة.



وسيكون من المثير متابعة مدى قدرة جوزيه مورينيو على تحقيق النجاح مع توتنهام خلال الفترة المقبلة، بعد أن بات المدرب الرقم 11 للنادي منذ 2001 تحت قيادة الرئيس دانييل ليفي.



ويبدو أن توتنهام سيتسم بالنشاط خلال فترة الانتقالات المقبلة، حيث تشير التقارير إلى أن مورينيو طالب إدارة السبيرز بالتعاقد مع الثلاثي برونو فرنانديز من سبورتينج لشبونة، ونيمانيا ماتيتش من مانشستر يونايتد، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي، الذي سيكون بإمكانه التوقيع لأي فريق مجانًا في يناير المقبل، رغم تأكيد المدرب البرتغالي على أن اللاعبون المتواجدون حاليًا هم أفضل هدية، ويحتاج أن يعرفهم جيدًا.



وأكد مورينيو أنه متحمس للغاية للانضمام إلى نادي لديه تراث عظيم مثل توتنهام، وإن العمل مع هؤلاء اللاعبين سر انجذابه لخوض هذه التجربة، لكنه لا يستطيع الفوز بلقب البريميرليج هذا الموسم، موضحًا أنه سيبذل قصارى جهده لينهي الفريق موسمه في مركز جيد.



ويحل توتنهام هوتسبير، ضيفًا ثقيلًا على نظيره وست هام يونايتد، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



وستكون مواجهة، وست هام يونايتد هي المهمة الأولى لتوتنهام تحت قيادة جوزيه مورينيو، بعد أن تولى منصب المدير الفني للسبيرز، حتى موسم 2022/2023.



ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب فرق "بريميرليج" برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 12 جولة خلال هذا الموسم حتى الآن.