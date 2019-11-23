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تعليم

جامعة الزقازيق تشارك باللقاء الرياضي لمتحدي الإعاقة بالإسكندرية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:12 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي
أعلن الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق أنه تقرر مشاركة وفد من طلاب وطالبات الجامعة من متحدي الإعاقة في منافسات اللقاء الرياضي للأشخاص ذووي الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصري للعام الجامعي 2019/2020 ، وذلك في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وتزامنا مع اليوم العالمي للإعاقة الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الإدارة العامة للنشاط الرياضيي الطلابي لوزارة التعليم العالي خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتي أول ديسمبر المقبل بالمدينة الشبابية بالإسكندرية .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن طلاب وطالبات الجامعة من متحدي الإعاقة سبق وأن حصلوا على 11 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في اللقاءات الرياضية السابقة ، مؤكدا أن الجامعة تقدم الدعم المادي والمعنوي لأبنائنا الطلاب من متحدي الإعاقة وتهيئة المناخ المناسب لهم في توفير بيئة تعليمية جيدة ، حيث تقرر مشاركة الطلاب بمختلف الألعاب الرياضية منها تنس الطاولة ، ورفع الأثقال ، وطائرة جلوس ، وألعاب قوي ، وكرة قدم ، ووثب عالي ، ورمح وقرص وجلة .

من جانبه أكد الدكتور "عبد المنعم نافع" المشرف علي قطاع التعليم والطلاب بالجامعة،أن رئيس الجامعة لديه رؤية لتفعيل ورعاية النشاط الطلاب لمتحدي الإعاقة وإدماجهم في كافة الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها وتنمية مهاراتهم وهو ما يتوافق مع سياسة الدولة المصرية في تمكين الفئات الخاصة وإثارة القدرات المتميزة لديهم وإعطائهم فرصة ليعبروا علي قدراتهم في المشاركة في بناء الوطن.
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