ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طهران تندد بالحظر الأمريكي على وزير الاتصالات الإيراني

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
نددت إيران، اليوم السبت، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حظر على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحفي إن الحكومة الأمريكية الحالية لا تولي أي قيمة للآخرين في مبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وحقوق الانسان ومنها حرية الإنترنت.

وأضاف، بحسب ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية، أن نظرة إلى الماضي وسجل اعمال الحكومة الأمريكية في ممارسة الضغوط على مدراء الشركات والشبكات الاجتماعية والاتصالاتية ومنها تويتر بهدف كبت أصوات المعارضين تشير إلى تعامل هذه الحكومة المسيس مع بيئة الانترنت الحرة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، حظرا على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، بسبب تقييد الوصول الى الإنترنت، في محاولة من النظام الإيراني للسيطرة على الاحتجاجات في إيران.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني أن أمريكا لا تستطيع أن توقف تطور إيران، وذلك في معرض تعليقه على ادراج اسمه في قائمة الحظر الأمريكية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات الإيراني ينتقد قرار قطع الإنترنت عن البلاد

بيان عاجل من وزير الاتصالات الإيراني بشأن قطع الإنترنت عن البلاد

حظر الإنترنت في إيران يثير القلق في أستراليا

الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني المنافق يحرم الإنترنت على الشعب ويحلله لنفسه

بعد حجب الإنترنت.. ترامب يفتح النار على إيران

بعد قطع الإنترنت.. أمريكا تفرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2019.. والقنوات الناقلة

150 صورة لـ كشف سقارة الأثرى بحضور أبوالعينين.. ووزير الآثار: انتظروا الجديد في ديسمبر

استئناف الدوري المصري الممتاز.. طنطا يستضيف الجيش ..المقاولون أمام أسوان

الحركة التي تبطل الصلاة.. لا تتعمد فعلها في العبادة حتى لا تفسد

محاكمة داخل البرلمان.. وزراء في مرمى نيران الاستجواب.. آخرهم وزيرة الصحة

موقف محمد صلاح.. التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام كريستال بالاس بالدوري الأنجليزي .. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في تاريخها.. لكزس تكشف عن أول موديل كهربائي باسم UX 300e.. صور

شيفروليه تريل بليزر 2021 تنطلق في معرض لوس أنجلوس للسيارات.. صور

شاهد سيارة المستقبل 2030 المصنّعة خصيصا للسعودية.. صور