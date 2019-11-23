طهران تندد بالحظر الأمريكي على وزير الاتصالات الإيراني

نددت إيران، اليوم السبت، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حظر على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحفي إن الحكومة الأمريكية الحالية لا تولي أي قيمة للآخرين في مبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وحقوق الانسان ومنها حرية الإنترنت.





وأضاف، بحسب ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية، أن نظرة إلى الماضي وسجل اعمال الحكومة الأمريكية في ممارسة الضغوط على مدراء الشركات والشبكات الاجتماعية والاتصالاتية ومنها تويتر بهدف كبت أصوات المعارضين تشير إلى تعامل هذه الحكومة المسيس مع بيئة الانترنت الحرة.





وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، حظرا على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، بسبب تقييد الوصول الى الإنترنت، في محاولة من النظام الإيراني للسيطرة على الاحتجاجات في إيران.





وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني أن أمريكا لا تستطيع أن توقف تطور إيران، وذلك في معرض تعليقه على ادراج اسمه في قائمة الحظر الأمريكية.



