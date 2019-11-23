الوادي الجديد تبدأ تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

انطلقت أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمحافظة الوادي الجديد والتي يشارك فيها 35 طبيبا وتستمر لمدة شهر كامل.





وقال الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام البيطري بالوادي الجديد ، إن الحملة انطلقت وتستهدف تحصين 120 ألف رأس ماشية وأغنام على مستوى المحافظة، وان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وفر الدعم اللازم لنجاح هذه الحملة من خلال التنسيق بين المديرية والوحدات المحلية والجهات التنفيذية المختلفة لتوعية المواطنين وحثهم على تحصين ماشيتهم.



