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محافظات

الوادي الجديد تبدأ تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:39 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
انطلقت أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمحافظة الوادي الجديد والتي يشارك فيها 35 طبيبا وتستمر لمدة شهر كامل.

وقال الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام البيطري بالوادي الجديد ، إن الحملة انطلقت وتستهدف تحصين 120 ألف رأس ماشية وأغنام على مستوى المحافظة، وان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وفر الدعم اللازم لنجاح هذه الحملة من خلال التنسيق بين المديرية والوحدات المحلية والجهات التنفيذية المختلفة لتوعية المواطنين وحثهم على تحصين ماشيتهم.

وأكد عوض انه سيتم على هامش هذه الحملة تنفيذ زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.
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