إحباط محاولة تهريب 2280 قرصا مخدرا بحوزة عربى الجنسية بميناء رفح البرى

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب 2280 قرصا مخدرا، بحوزة راكب يحمل جنسية إحدى الدول العربية.



تمكنت إدارة شرطة موانئ رفح "منفذ رفح البرى" بالإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم خارج البلاد) وبحوزته (2280 قرصا مخدرا مختلف الأنواع) كان يخفيهم داخل نعال أحذية بإحدى حقائبه وتجويف بداخل شنطة السفر وكذا 2 هاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كل المنافذ بالبلاد.