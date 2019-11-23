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اقتصاد

اتفاقية لتمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الأفريقية بتكلفة 500 مليون دولار

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:30 م
صدى البلد
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علياء فوزي
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشريحة الأولى من اتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الإفريقية، بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، بقيمة 100 مليون دولار، فى إطار قيمة الاتفاقية البالغة 500 مليون دولار.

وقام بالتوقيع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير شريكان استراتيجيان في خطط التنمية بمصر، وقام كلاهما بتمويل ودعم العديد من المشروعات التي ساهمت في تنمية الاقتصاد المصري في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المهندس هاني سالم سنبل، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تم تأسيسها من أجل دفع التجارة للأمام، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في العالم الإسلامي، ويعتبر التركيز الأساسي لها فى تشجيع التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا ما تحققه الاتفاقية.

وأعرب الدكتور بنديكت أوراما عن استعداد البنك لتقديم الدعم للشركات والصناعات المصرية والتي من المزمع تصدير منتجاتها للدول الأفريقية، مشيرا إلى اهتمامه بدعم مشروعات البنية الاساسية والطاقة المتجددة.
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