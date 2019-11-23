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مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة للقارة عنصر مهم للنمو وتحسين الاقتصاد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:01 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة اتخذت قرارات جريئة قبل 3 سنوات نتج عنه إصلاح اقتصادي حقيقي تشهد له المؤسسات الدولية.

وأضاف مدبولي، خلال مشاركته على هامش فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هي احدى أهم المحركات لتحفيز الاقتصاد والتنمية في القارة، ولكن هناك تحديات منها البنية التحتية وربط الدول ببعضها لان هذا ليس معد له الآن.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن اتفاقية التجارة الحرة للقارة عنصر مهم للنمو وتحقيق أهداف التنمية وتحسين الاقتصاد، لافتا إلى أن هناك مشاريع جديدة تشهدها القارة السمراء ولكن مازال الطريق طويلا، ولم يصل الي مرحلة النضج، ولكن الأهم هي حالة الإرادة والعزيمة للدول داخل القارة للتنفيذ والتطبيق.

من جانبه وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددا من اتفاقيات التعاون على خلفية اليوم الثاني لفعاليات مؤتمر أفريقيا 2019.

وشملت الاتفاقيات تعاونا بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر، واللجنة الوطنية لدعم الاستثمار في جيبوتي، وكذلك توقيع اتفاقية قرض بقيمة 10.8 مليون يورو من البنك الأوروبي لدعم الشبكة الكهربائية في مصر.

كما وقعت وزيرة الاستثمار اتفاقية تمويل أخرى من البنك الأوروبي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، للإعمار والتنمية، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير الأداء في شركة السويس.

وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع اتفاقية تمويل بين المدير التنيفذي لجهاز تنمية المشروعات، ونائب رئيس البنك الأوروبي، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بقيمة 45 مليون يورو.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الجمعة، فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن العاصمة الإدارية مثال لتحول الحلم إلى واقع وحقيقة.
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