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ثقافة

يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:32 م
يسرا
يسرا
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علاء المنياوي - محمد هانى - هدير عبده - عمرو سيد
حرصت الفنانة يسرا على حضور إعلان الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة الأثرية والتي قامت به بعثة أثرية مصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

جاء حضور الفنانة يسرا بالتزامن مع تصويرها أحد أعمالها بجوار مكان الكشف الذي تم الكشف به من قبل خلال العام الماضي عن مقابر لكبار رجال الدولة بالإضافة إلى جبانة للقطط و الحيوانات و الطيور المقدسة . 

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وتجولت يسرا بين الفتارين التي كانت تحتوي على المكتشفات،معبرة عن سعادتها بهذا الكم الكبير من الآثار.

المؤتمر حضره أكثر من 40 سفيرا لدول عربية وأجنبية في مصر وعائلاتهم ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد ضخم من الصحف ووكالات الأنباء والتلفزيونات المحلية والعالمية.

وأوضح وزير الآثار، أنه ليس بصدد الإعلان عن كشف أثري جديد وإنما الإعلان عن متحف كامل؛ كما أن له الشرف للوقوف ثلاث مرات في هذا المكان للإعلان عن كشف أثري جديد،والذي يضم 200 تمثال مختلف الأحجام.

وقال وزير الآثار، تم الكشف عن عدد من المومياوات الكبيرة نتوقف عند 5 منهم يرجح انها تخص شبل، يرجع للقرن السابع قبل الميلاد عصر النهضة الأسرة 26، وبالقرب من هذه المنطقة اكتشف عالم الآثار "الان زيفي " هيكل عظمي لأسد. 

وأشار إلى أن هذا الكشف ليس الأخير هذا العالم، وإنما هناك كشف آخر سيتم الإعلان عنه في شهر ديسمبر القادم، كما سيتم الانتهاء من 3 مشاريع مهمة تشمل قصر البارون والمعبد اليهودي ومتحف الغردقة.
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
يسرا: سعيدة بالكنوز الأثرية في كشف سقارة الجديد.. صور
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