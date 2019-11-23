شاهد| مئات الإسرائيليين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ومنازل الفلسطينيين

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم، السبت، الحرم الإبراهيمي ومنازل الفلسطينيين في مدينة الخليل، بعد منع سلطات الاحتلال المسلمين والزوار من الوصول إلى الحرم.



وشهدت الليلة الماضية، موجة مسعورة من اعتداءات المستوطنين على السكان في محيط الحرم الإبراهيمي، ما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بينهم أطفال بجروح ورضوض وكدمات وحالات اختناق بسبب رشهم بغاز الفلفل.



وهاجمت مجموعات من المستوطنين عدة منازل في حي واد النصارى المتاخم لمستوطنة "كريات اربع" وشارع السهلة المجاور للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.



وقال عارف جابر الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، إن مجموعات وصفها بـ "المسعورة" من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في شارع السهلة، حيث قامت بإلقاء الحجارة اتجاه هذه المنازل.



وطالب جابر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في قلب الخليل، ودعا الارتباط المدني الفلسطيني للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للجم المستوطنين.



من جانبه قال الناشط جمال سعيفان، إن مجموعات أخرى من المستوطنين هاجمت المنازل في حي واد الحصين، وتدخل جنود الاحتلال ومنعوهم من الاستمرار في اعتدائهم.



وتم في وقت سابق من الليلة، نقل 8 مواطنين الى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج بعد اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب وتعرض بعضهم للرش بغاز الفلفل.



وتشهد الخليل، اقتحام آلاف المستوطنين من جميع المستوطنات في الضفة الغربية، حيث قدموا للاحتفال بعيد ما يسمى "السيدة سارة"، في محاولة منهم للرد على الفلسطينيين الذين بدأوا بدوام الصلاة في الحرم الابراهيمي وخاصة في صلاة المغرب والعشاء والفجر، حيث أدى صلاة فجر الجمعة أكثر من 8 آلاف مواطن.



