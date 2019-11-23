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اقتصاد

شعبة الأدوات الصحية تؤكد أهمية مؤتمر استثمر في إفريقيا لدفع عجلة التنمية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:17 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكدت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة فوزي عبدالجليل، أهمية مؤتمر إفريقيا 2019 تحت عنوان "استثمر في إفريقيا"، المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دفع عملية التنمية بين مصر والدول الإفريقية.

وأوضح المهندس متى بشاي، النائب الأول لرئيس شعبة الأدوات الصحية، أن أهمية المؤتمر ترجع إلى فتح مزيد من قنوات الاتصال بين مصر ودول القارة الأفريقية بهدف زيادة التبادل التجاري باعتبار السوق المصري والأفريقي سوقا واعدا لمختلف القطاعات التجارية والصناعية.

وأشار متى بشاي، إلى أن المؤتمر يُحفز الاستثمار في أفريقيا ويتيح للمشاركين التعرف على حجم الإنجاز الذي تحقق في تحول الحلم إلى حقيقة وإقامة العاصمة الإدارية الجديدة في فترة وجيزة.

بدوره أكد هيثم السميح النائب الثاني، أن مؤتمر استثمر في أفريقيا يعد فرصة هائلة للتواجد داخل السوق الأفريقي، وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة والاستفادة من الثروات والمواد الخام المتوافرة في الدول الإفريقية.

في سياق متصل، قال أحمد تيسير سكرتير الشعبة، إن مؤتمر "استثمر في إفريقيا"، يمثل فرصة لتهيئة مناخ الاستثمار في القارة الإفريقية، ودفع وتنشيط عملية التعاون بين البلدان الإفريقية في مختلف المجالات خاصة التجارة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة ووسائل النقل والطاقة الجديدة والمتجددة.
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