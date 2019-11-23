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مرأة

دون أدوية.. 4 طرق لعلاج الجيوب الأنفية بالمنزل

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:00 م
علاج الجيوب الأنفية
علاج الجيوب الأنفية
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حياة عبد العزيز
يعاني أغلب الأشخاص من الجيوب الأنفية التي تؤثر على حاسة الشم، وعدم القدرة على التنفس بشكل صحيح.

تعرفي على العلاجات المنزلية لعلاج الجيوب الأنفية، وذلك وفقًا لموقع "wikihow".

بخار الماء
- املأي وعاءً بالماء المغلي وقطرات من زيت اللافندر حتى يتصاعد البخار منه.
- قومي بتغطية رأسك بفوطة قطنية نظيفة وقربي رأسك من إناء البخار.
- اغمضي عينيك عند الاستمتاع بالبخار.
- قللي عملية الشهيق والزفير لمدة 10 دقائق.
- استخرجي المخاط من الأنف بعد التخلص من جلسة البخار.

الاستحمام بماء دافئ
يعمل الحمام الدافئ على ترطيب الأنف وفتح مجرى الهواء، وتخفيف ضغط الجيوب الأنفية، وتسهيل الإفرازات.

شطف الأنف
اخلطي ربع كوب من الماء على نصف ملعقة ملح طعام، باستخدام "سرنجة"، قومي بشطف الأنف بالماء والملح، حيث يساعد على تطهير الأنف وفتح ممرات الجيوب الأنفية، وإزالة الاحتقان.

شرب السوائل
عند معاناة الشخص مع الجيوب الأنفية، يجب أن يشرب يما لا يقل عن 8 أكواب مياه، مع السوائل الأخرى، مثل النعناع الساخن، والشاي الأحمر، والعصائر الطبيعية.
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