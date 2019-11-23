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برلمان

أفريقية البرلمان تكشف مزايا اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة السمراء

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:26 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى
قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان إن أمس كان يوما أفريقيا من الدرجة الأولى، حيث كانت بدايته بمؤتمر أفريقيا 2019، ونهايته بفوز المنتخب المصرى الأوليمبى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار أبو الخير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مؤتمر أفريقيا 2019 كان جيدا من ناحية التفاعل الاقتصادي فى القارة السمراء ، حيث إنه يعتبر ثانى مؤتمر أفريقى بحضور الرئيس السيسى، والذى يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تذليل العقوبات بشأن التعاون الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن مصر تعتبر بوابة الاستثمار فى أفريقيا ، كما أن الرئيس السيسى يرى حجم التحديات فى التبادل الأفريقى بين دول القارة السمراء ، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عن أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تحرر 90% من التعريفات الجمركية سيساهم فى وجود ميزة نسبية للتجارية للبينية بين دول القارة.

كما أوضح أن دول القارة الأفريقية ستكتسب من هذه الاتفاقية ميزة نسبية للتبادل التجارى وتقرب الدول بعضها ببعض بشكل أكثر فاعلية ، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية من أكثر الدول التى لديها مواد أولية ولكنها تحتاج إلى إضافة قيمة مضافة من أجل تحقيق عوائد إقتصادية.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، علامة فارقة على طريق التكامل القاري.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر افريقيا 2019، أن أفريقيا إحدى أكبر مناطق التجارة حيث تضم 1.2 مليار نسمة، وناتج محلي بإجمالي يقدر بـ 2 ونصف تريليون دولار، وستمثل الاتفاقية فرصة حقيقية لبلدان القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ذلك سيسهم في تحقيق نمو أعلى ودخل أفضل للمواطن الإفريقي، لزيادة معدل التجارة البينية، والتي لا تتجاوز في الوقت الحالي 15%.
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