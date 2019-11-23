دينا بكري: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فتحت الطريق لاستثمار ثروات القارة عالميًا

قالت دينا بكري، عضو لجنة السياحة بجمعية شباب الأعمال، إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمل وجهد خلال فترة رئاسته للاتحاد الافريقي كان له دور كبير في تسليط أنظار العالم على إمكانيات القارة السمراء الهائلة والموارد الطبيعية التي حباها بها الله سبحانه وتعالي.





وأكدت دينا بكري في تصريحات صحفية لها اليوم على هامش مؤتمر الاستثمار في أفريقيا المنعقد بالعاصمة الإدارية ان انفتاح القارة الإفريقية على العالم وطرح امكانياتها الاستثمارية والسياحية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مثل القمة الأفريقية الصينية واليابانية والأوروبية والروسية والان ملتقى الاستثمار في افريقيا كل هذا يؤكد أن هناك مستقبلاً واعداً ينتظر القارة الافريقية من ضخ استثمارات اجنبية وتنشيط السياحة أيضا واستغلال موارد القارة واستفادة ابنائها منها بدلا من تصديرها كمواد خام بدون قيمة مضافة.





وأوضحت دينا بكري أنه فيما يخص قطاع السياحة في مصر فإن الحديث عن الاستثمارات الإفريقية لا يقتصر على الصناعة فقط ولكن السياحة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة كما ان السياحة البينية ستتزايد بشكل كبير خاصة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية وكذلك السياحة الدينية بسانت كاترين ومسار العائلة المقدسة وايضا السياحة الشاطئية وكل هذه الانشطة لدينا في مصر امكانيات كبيرة فيها.





وأشارت دينا بكري إلى أن السياحة الافريقية الى مصر لا ترتقي الى حجم العلاقات القوية بدول القارة ولو تم تنشيطها وتوفير رحلات طيران للدول المستهدف جذب سياحة منها وكذلك استثمار طريق الإسكندرية - كيب تاون ستتزايد معدلات السياحة بشكل كبير فنجد أنه في عام 2018 على سبيل المثال أن عدد السياح السودانيين في مصر بلغ 460 ألف سائح تقريبا والمغرب 56 الفًا وتونس 48 الفًا ونيجيريا 49 الفًا وجنوب افريقيا 22 ألف سائح وهذه الأرقام يمكن مضاعفتها مرات كثيرة لو تم التسويق بشكل جيد للسياحة المصرية وتوفير وسائل الانتقال وإعداد برامج سياحية تناسب احتياجات السائح الأفريقي.





واقترحت بكري عقد مؤتمر افريقي في القاهرة عن السياحة العلاجية والبيئية والاستشفائية يتم فيه الإعلان عن إمكانيات مصر في هذا المجال من مستشفيات وأطباء وأماكن استشفائية وعلاجية طبيعية منتشرة في ربوع مصر ويصل عددها الى حوالي 1400 مكان استشفائي طبيعي من عيون كبريتية ورمال ساخنة واعشاب طبية.





وذكرت أن هذا المؤتمر يمكن ايضا من خلاله طرح المعالم البيئية والاستشفائية أيضا في دول القارة الإفريقية ودراسة التحديات التي تواجه السياحة البينية وآلية التغلب عليها.



