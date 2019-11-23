إعادة إعمار 147 منزلا بقرى الأقصر.. صور

افتتح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، يرافقه قيادات جمعية الأورمان اليوم، السبت، (147) منزلًا للمواطنين بعد إعادة إعمارهم بمركزي إسنا والقرنة، داخل قرى القبلي قامولا والوسطي والنجوع قبلي، وذلك بإجمالي تكلفة (9 ملايين و110 آلاف جنيه مصري) ضمن المشروع القومى "حياة كريمة".



وأقيمت مراسم الافتتاح بقرية قبلي قامولا مركز القرنة، والتى شهدت الافتتاح الرسمي، وعقب الافتتاح تفقد محافظ الأقصر، يرافقه قيادات جمعية الاورمان، عددا من المنازل المطورة، حيث شملت أعمال التطوير داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.



وقدم المحافظ التهنئة للأهالى بهذه المناسبة، مؤكدًا أن الدولة بجميع أجهزتها تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته فى أولوياتها، مشيرا الى أن مؤسسات المجتمع المدنى شريك أساسي ومحورى للدولة، فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الحيوية والارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجًا.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن إعادة إعمار المنازل الأكثر احتياجًا بالأقصر تأتى كمرحلة من مراحل إنهاء العمل داخل القرى الأكثر احتياجًا في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بالإسراع بوتيرة تنفيذ المشروع القومي حياة كريمة، والرغبة في تحقيق أهداف المشروع من توفير حياة كريمة للمواطنين داخل القرى الأكثر احتياجًا.



يذكر أن مشروع إعادة أعمار المنازل أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية العديد من المنازل في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن اعادة الاعمار تتضمن أيضًا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر بجانب القطاع الطبي من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والقوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، كذلك دعم الأسر والانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.