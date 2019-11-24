برلماني للمنتخب الأوليمبي: أسعدتم كل المصريين وتحديتم كل الظروف

هنأ النائب ماجد أبو الخير ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان المنتخب المصري بفوزه ببطولة أفريقيا وتأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وأكد أبو الخير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن شباب مصر الواعد استطاع أن يسعد مصر كلها فى هذه الفاعلية الأفريقية ، مشيرا إلى أن شباب منتخبنا استطاعوا أن يتحدوا كل الظروف ويسعدوا مصر برجولتهم وعزيمتهم لتحقيق هذه البطولة على أرض مصر الغالية.



وتمنى وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان مزيد من التوفيق للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة ، متوقعا أن يكون هناك مستقبل مشرق لمنتخابتنا الوطنية على كل المستويات فى عهد الرئيس السيسى الذى استطاع بنجاح تمكين الشباب ورعاية الشباب الأفريقى.



وكان منتخب مصر الأوليمبي توج ببطولة كأس أمم أفريقيا (تحت سن 23 عاما) في نسختها الثالثة بعد أن فاز على منتخب كوت ديفوار 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستاد القاهرة الدولي" مساء الجمعة.