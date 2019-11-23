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أخبار البلد

الاتحاد الآسيوي للكبد يمنح د. جمال شيحه جائزة المعلم العظيم لعام 2019‎

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:24 م
الدكتور جمال شيحة
الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة
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عبدالصمد ماهر
اختار الاتحاد الآسيوي للكبد الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة ، وعضو مجلس النواب ورئيس جمعية رعاية مرضي الكبد، للحصول علي جائزة "المعلم العظيم" Great Mentor Award للعام 2019 ، والتي يقدمها الاتحاد الآسيوي للكبد، لأحد كبار أساتذة أمراض الكبد فى العالم سنويًا ، الذين لهم أبحاث علمية منشورة فى المجلات العلمية الدولية والتي لها تأثير في تحسين التعليم الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمرضى فى كل أنحاء العالم.

سوف يتم تكريم الاستاذ الدكتور جمال شيحة فى بالي عاصمة اندونيسيا فى ختام مؤتمر الاتحاد الاسيوي لأمراض الكبد الذي سيعقد فى مارس 2020، وتسليمه ميدالية الاتحاد الآسيوي الذهبية وجائزة مالية كبيرة ، ويقوم الدكتور جمال شيحة خلال المؤتمر بإلقاء كلمة عن مسيرته العلمية فى مجال علاج أمراض الكبد والفيروسات الكبدية.

يشترط الاتحاد الآسيوي للكبد فيمن يتم اختياره للجائزة كل عام أن تكون سيرته الذاتية تدل على أن له مدرسة علمية فى التخصص وتتلمذ علي يديه كثير من الاطباء فى ذلك التخصص .

جدير بالذكر أن الدكتور جمال شيحة اختير عضوًا باللجنة التنفيذية للجمعية الآسيوية لأمراض الكبد مرتين فى الفترة من 2012 /2014 وفى الفترة من 2014/2016 ، كما ترأس ثلاث مؤتمرات خاصة بتليف الكبد عقدت فى القاهرة برعاية الاتحاد الآسيوي برئاسة الدكتور جمال شيحة ، أعوام 2008 و2012 و2016 التي وضعت فيها الخطوط الارشادية لتشخيص وعلاج تليف الكبد والتي أصبحت المرجع الرئيسي لهذا الموضوع.
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