الطهي بـ روث الحيوانات كلمة السر في الطعام الهندي الشهي

طهي الطعام على موقد من روث الحيوانات يعد واحدا من أسرار إعداد الطعام الشهي بالهند، ولكن يبدو أن هذه العادة ستنتهي قريبا بعد إصدار الهند لقانون يحظر روث البقر بالعاصمة الهندية دلهي.



وفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن طهي الطعام على روث الحيوانات يعطي للطعام مذاقا مميزا، وعلى حد وصف أصحاب أكشاك الطعام فإن حرقه ضروري لنكهة البيهاري الشهيرة بالهند.



وقال بريج بيهاري راي أحد معدي الطعام بدلهي أن العجين المطبوخ، وكرات العجين المحشوة بالسمن، والباذنجان، والبطاطا المهروسة، وغيرها من الأطعمة لا تطهى إلا على لهب الروث المحترق، متابعا: "نضيف روث البقر ونحرقه لأن الدخان الخاص به يعطي مذاقا خاصا للطعام وهذا هو المميز بالهند".



ويوجد بعاصمة ولاية بيهار حوالي 5000 بائع متجول، ويعتبر الطهي بروث الحيوانات مصدر رزقهم اليومي، والذين يقولوا أنه بدون استخدام روث الحيوانات فإن مهنتهم ستندثر.



واتخذت الهند هذا القرار بعد انخفاض جودة الهواء بالهند، وزيادة نسب التلوث إلى مستويات خطيرة، لهذا حظرت روث الأبقار والفحم.



ورغم إعلان الحكومة الهندية عن تزويد هؤلاء الباعة بأسطوانات غاز بديلة لروث الحيوانات، إلا أنهم لم يقبلوا بهذا العرض، ففي رأيهم لا بديل لطهي الطعام باستخدام روث الأبقار، فهو الذي يعطى للطعام مذاقا مميزا.