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برلمان

برلماني: اجتماعات لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر أفريقيا 2019

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى
قال النائب ماجد أبو الخير ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن لجنة الشئون الأفريقية ستناقش خلال اجتماعاتها الفترة المقبلة متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بمؤتمر أفريقيا 2019.

وأشار أبو الخير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أعضاء لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان حضروا فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 ، لمتابعة تحركات الدولة فى الشأن الأفريقى ، مؤكدا أن لدينا أفكارا بشأن ضرورة تواجد البنوك المصرية فى الدول الأفريقية.

وطالب وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان بضرورة دعم الشركات القومية مثل شركة مصر للسياحة ومصر للطيران وغيرها من الشركات الاخرى ، وذلك بهدف تذليل أى عقبات للإستثمار فى أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن البرلمان خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، ناقش الكثير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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