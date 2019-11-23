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مهندسة تطلق مبادرة لتوثيق 1000 باب تراثي في القاهرة.. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:29 م
مبادرة لتوثيق 1000
مبادرة لتوثيق 1000 باب في القاهرة
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عمرو ممدوح
قالت سارة خيري، مؤسسة مبادرة "doors of cairo" إنها بحكم دراستها للهندسة المعمارية، شاهدت أنواع وطرازات مختلفة من أشكال المباني المعمارية، مشيرة إلى أنها تحب الاكتشاف والتعرف على أنواع المعمار المختلفة.

وأضافت سارة خيري، في حوارها ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية «ten» أنها في إحدى جولاتها تساءلت لماذا لا يعرف الناس غير المتخصصين أو الدارسين تاريخ المعمار المصري وأنواعه؟، فقررت تنفيذ المبادرة لجذب الجميع للمعمار المصري.

وأوضحت مؤسسة مبادرة "doors of cairo" أن المبادرة تهدف إلى توثيق 1000 باب في القاهرة، مشيرة إلى أنها تمكنت من التوثيق لـ 1000 باب.

وأكدت سارة خيري، أن كل مبنى أثري هو مهم ومشوق، إلا أن تركيزها على الأبواب يرجع لعدم تركيز المصورين عليها، مشيرة إلى أنها بدأت بتصوير أبواب الكنيسة المعلقة.

وأشارت مؤسسة المبادرة، إلى أن باب الكنيسة المعلقة من طراز البازليك، موضحة أنها تلتقط صورا للأبواب وتكتب قصة كل باب وتفاصيله.

وتابعت سارة خيري، أنها التقطت صورا أيضا لباب بالمتحف القبطي، يضم العديد والعديد من التفاصيل والنحوت، مشيرة إلى أنها لم تتوقع الإقبال والإعجاب بفكرة المبادرة والاهتمام بها.
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