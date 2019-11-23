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أخبار العالم

استقالة جديدة من حزب أردوغان

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:32 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن الرئيس السابق لشعبة حزب العدالة والتنمية في ولاية فان جنوب تركيا، والنائب السابق في البرلمان، مصطفى بيليجي، اليوم السبت، استقالته من حزب العدالة والتنمية، وانضمامه إلى صفوف المنشقين عن الحزب الحاكم.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن بيليجي أعلن أنه سوف ينضم إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية، استعدادًا لتأسيس حزب جديد.

وأعلن داود أوغلو استقالته من حزب العدالة والتنمية، مع ثلاثة من النواب السابقين للحزب، بعد أن تم تحويلهم إلى اللجنة التأديبية للحزب استعدادًا لفصلهم.

وشهد حزب العدالة والتنمية منذ منتصف العام الحالي استقالة عدد من القياديين البارزين فيه، بينهم نواب في البرلمان استقالتهم.

وكانت الموجة الأولى من الاستقالات قد شملت علي باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق الذي أعلن استقالته في يوليو الماضي، ثم إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في أغسطس الاستقالة، ويسعى كل منهما لتأسيس حزب جديد، ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
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