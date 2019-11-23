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ثقافة

الآثار: الانتهاء من الأعمال الهندسية بالمتحف الكبير الربع الأول من 2020

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:13 م
المتحف الكبير
المتحف الكبير
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أ ش أ
قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة "إن الربع الأول من عام 2020 سيشهد انتهاء الأعمال الهندسية بالكامل بالمتحف الكبير، مشيرا إلى أن موعد الافتتاح مرتبط بقرار رئاسي".

وأوضح مفتاح - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، على هامش الإعلان عن الكشف الآثري الجديد بسقارة - أنه سيتم الانتهاء خلال شهرين من وضع 104 فاترينات خاصة بقاعة توت عنخ آمون، والبدء فى وضع القطع بها، كما سيتم يوم 5 ديسمبر المقبل استقبال العروض من 24 شركة خاصة بتنظيم الاحتفال بافتتاح المتحف لاختيار أفضلها.

وقال "إن الاحتفالية ستقام على مساحة ضخمة (2 كيلومتر طول)، وسيتم ربطها بالأهرامات، وتستمر لمدة 10 أيام، على أن يخصص اليوم الأول لحضور الرؤساء والملوك للاحتفالية". 

وأضاف أن هناك سيناريو أساسيا للمتحف الكبير وإحداث أى تغيير به يتم من خلال لجنة علمية متخصصة لإضافة القطع الآثرية نتاج الاكتشافات الحديثة، مشددا على أن اختيار القطع الآثرية للمتحف لا يتم بطريقة عشوائية، حيث يتم ضم القطع الآثرية النادرة للمتحف، مثل "خبيئة العساسيف".
 
وأعلن المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير أنه سيتم في 15 ديسمبر المقبل استقبال العروض النهائية من الخمسة تحالفات الخاصة بإدارة وتشغيل خدمات المتحف، وعقب ذلك سيتم تقييمها ودراستها لمدة شهرين ونصف وإعلان التحالف الفائز بإدارة خدمات المتحف. 

ومن جهته، قال الدكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الآثرية بالمتحف الكبير "إن مخازن الآثار مليئة بالقطع الآثرية، إلا أن اختيار القطع يكون لها مواصفات، موضحا أن المتحف لا يعتمد على الطرق التقليدية في عرض الآثار". 

ونوه بأنه سيصاحب عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف، عروض (سينما بوكس) لعرض أفلام وثائقية تحكى قصة اكتشاف المقبرة وتسليط الضوء على شخصيات معينة لعبت دورا مهما في اكتشاف المقبرة. 

وبدوره، قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار "إن إحدى الشركات الكبرى سوف تكون راعية لمنطقة آثار سقارة، حيث سيتم عمل لوحات إرشادية، وتوفير الخدمات بالمنطقة.. وتم تلقى عرض بالفعل وجار دراسته".
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